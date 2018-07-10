В Челябинске разбился 3-летний мальчик, выпав из окна

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Ребенок был оставлен на несовершеннолетнюю старшую сестру.

Несчастье в Челябинске случилось в Тракторозаводском районе 9 июля. Разбился 3-летний мальчик, выпав из окна вслед за москитной сеткой. Как рассказывают правоохранители, мальчик залез на подоконник, затем оперся на москитную сетку. Шаткое устройство не выдержало веса маленького ребенка и вылетело вниз – за ним свалился вниз и 3-х летний малыш.

Мальчик получил серьезные повреждения: множество ушибов и самое страшное – открытую черепно-мозговую травму. Увы, ребенка спасти не удалось – его настигла смерть прямо в больнице.

Следователи проверяют обстоятельства гибели малыша. Известно, что у семьи есть и другие дети.

Добавим, что окно, из которого выпал ребенок, находится на 5-м этаже.

Статистика по России гласит, что случаи выпадений детей из окон многоквартирных домов участились. Поэтому государственные службы настоятельно рекомендуют не подпускать своих детей к окнам и не открывать их. Также нежелательно оставлять ребенка на несовершеннолетних.