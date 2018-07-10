Спасены 12 детей, заблокированных у водопада в Башкирии

Сегодня, 12:04

Спасателям после нескольких дней тщетных попыток удалось достать группу детей из горы у водопада Атыш. В ходе спасательной операции погиб один водолаз.

В Белорецком районе Башкирии 12 детей-туристов застряли из-за ливня. Дети спрятались в пещере, когда дождь начался, и заходили все глубже, так как пещера начинала затапливаться. После окончания природных катаклизмов группа не смогла самостоятельно выбраться наружу, так как оказалось, что они отошли от входа в грот на целых два километра. Пострадавшим не повезло, так как в пещере не было сотовой связи. Их спасли туристы, которые проходили мимо места происшествия, и услышали крики о помощи, вызвав спасателей.

Спасатели пытались достать детей из пещеры на протяжение нескольких дней, но из-за того, что воды натекло достаточно много, это было очень трудно. Во время спасательной операции погиб один водолаз. На данный момент дети находятся на свободе, их жизни и здоровью ничего не угрожает.