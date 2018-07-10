В Таиланде начали третью фазу операции спасения детей из пещеры

Сегодня, 11:12

Два периода позади, но остается не менее важный этап, в котором не стоит недооценивать вероятность провала.

Воцарилась мрачная тишина, когда первого мальчика вызволили из мутной воды после опасной спасательной операции из глубокого затопленного пещерного комплекса в Таиланде. Уверенность и облегчение одолели ожидающих результата людей, поскольку медленный, но устойчивый план международной спасательной команды по спасению футбольной команды мальчиков, оказавшейся в ловушке с 23 июня, работал. Каждый очередной ребенок выходил из мутной воды живой после того, как его проводили опытные аквалангисты через четыре километра темных, узких, извилистых, затопленных туннелей внутри массивного подземного комплекса.

Четыре мальчика спасли в воскресенье и еще четыре в понедельник. Сегодня специалисты начали третью фазу операции спасения детей из пещеры. Однако оптимизм отрицает риск. Третий этап операции - спасение оставшихся четырех мальчиков и их тренера, которые в понедельник провели свою 17-ю ночь в плену у природы в темной пещере Тхам Луанг Нанг. Но он будет таким же трудным и опасным, как и первые два.