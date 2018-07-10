В Сыктывкаре нашли гуляющего по трассе 2-летнего ребенка

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Причиной инцидента стало желание матери отпустить малыша на прогулку, а она наблюдала за чадом с окна квартиры, но упустила из виду шустрого сына.

В Сыктывкаре полицейские нашли гуляющего по трассе 2-летнего ребенка. После опроса очевидцев инцидента оказалось, что мальчика зовут Матвей, и была найдена квартира его родителей. Мать завила, что не видит ничего странного – ребенок гулял на улице, под присмотром взрослых с окна квартиры. Стражи порядка вызвали экипаж «скорой» и попытались поговорить с ребенком, чтобы помочь ему добраться до дома. Полицейские сообщили о семье в ОПДН.

Сотрудники органов будут пристально и систематично следить за этой семьей. Если окажется, что мальчика не досматривают и он лишен должной опеки, его могут изъять из семьи.

Накануне нашли еще одного гуляющего мальчика – Максима. Его родителей найти не удалось, найденыша отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.