В Екатеринбурге пожар на складе распространился на несколько километров

Сегодня, 09:07

Площадь пожара растет с ужасной скоростью, так как на складе находятся горючие жидкости. Пожар с 400 кв.метров уже распространился до 800 буквально за пару часов.

На данный момент в Екатеринбурге пожарные пытаются «усмирить» стихию, но из-за высоких температур и масла, которое хранилось на складе, это сделать очень трудно. Здание полностью охвачено огнем и едким дымом. Рядом с местом происшествия находятся другие производственные здания, всего в 20 метрах от огня, который уже распространился на несколько километров. Пока что информации о пострадавших или раненых во время пожара не поступало.