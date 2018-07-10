Неизвестные лица осквернили постамент странными рисунками и неприличными записями на Московском шоссе.
Бездушные вандалы испортили штурмовик Ил-2 в Самаре – постамент, который был построен во время ВОВ на 1-м авиазаводе. Злоумышленники решили изгадить оскорбительными записями на английском языке, сопроводив их необычным рисунком, на котором невозможно что-либо разобрать.
Игорь Рудаков, глава Кировского района поручил «Спецремстройзеленхозу» вернуть памятнику прежний внешний вид. Как сообщается, через пару часов работу выполнили.
Данный памятник убирали однажды – во время реконструкции Московского шоссе на реставрацию.