В Ачинске на остановке обнаружили тело мужчины

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Личность умершего без следов насилия выясняют правоохранители.

В Ачинске 9 июля на остановке 9 микрорайона обнаружили тело мужчины. Очевидцы рассказали, что приметили лежачего человека без признаков жизни. Оказалось, что скорее всего ему стало плохо. Помощь ему не оказывали, поскольку желающих помочь лежачему человеку не было. Информация о гибели мужчины появилась в социальных сетях.

Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить личность погибшего. Спасатели и медики просят прохожих обращать внимание на окружающих людей. Вопрос помощи часто становится жизненно важным для человека, у которого может произойти потеря сознание, приступ сердца или колебания давления.