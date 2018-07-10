В Новосибирске дети беспрепятственно бегают по крышам

Сегодня, 08:05

Как сообщила жительница массива, «беспризорников» она видит уже не в первый раз по улице Высоцкого 39/1.

В группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в соцсети «Вконтакте» появилась запись от женщины о том, что в Новосибирске дети снова беспрепятственно бегают по крышам. Женщина просит жильцов позвонить в ЖЭУ, для того, чтобы закрыть люки. Бдительная очевидица просит родителей, которые узнают своих детей на фото, которое она прикрепила к посту, «наказать» своих наследников за столь опрометчивый поступок.

Правда, нашлись и те, кто посчитал женщину «ханжой». По мнению некоторых пользователей за рубежом обустраивают крыши для приятного времяпрепровождения и опыт иностранцев нужно перенять для искоренения советских стереотипов о крыше.