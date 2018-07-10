Петропавловск утопает в море осадков из-за асфальта

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Обеспокоенные ситуацией жители города готовы отказаться от дорожного покрытия ради сухости своих домов.

Петропавловск утопает в море осадков. В социальной сети «ВКонтакте» появились жалобы на профессионализм ответственных за укладку асфальта в городе. Возмущение прозвучало следующим образом: «Вечная проблема возле Автовокзала, видимо про ливневки они не знали, когда асфальт укладывали».

В социальной сети разделили возмущение людей, и даже сравнили улицу Петропавловска с Венецией. Решить проблему кардинально предложили активисты. Проблема должна решиться, если люди откажутся от асфальтированной дороги в адрес выбора грунтового пути. Второй вариант предусматривает разработки проекта установки систем «слива» дождевой оды и осадков в специальные системы. Какой вариант станет решением проблемы, пока не понятно.