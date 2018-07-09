Вчера, 23:49

Вспышка неизвестной болезни поразила коз и овец в Кинеме и Моямбе. Современная наука бессильна перед загадочным вирусом. Фермеры уверены, что вирус имеет внеземное происхождение и Африка - это только начало атаки пришельцев на Землю.

Роланд Сулуку, ведущий специалист по серологии и молекулярной диагностики университета Ньялы сказал, что неизвестное науке заболевание, которое, скорее всего, является разновидностью чумы (Peste des Petits Ruminants), протекает на фоне избыточного слюноотделения, обезвоживания и диареи. Заболевание относится к крайне тяжелым и, в большинстве случаев, приводит в смерти. Но главная опасность вируса в том, что он очень заразен и может распространиться на другие континенты.

Пака точно не ясно, может ли вирус заразить людей, но точно известно, что его жертвами могут стать 90% животных, из которых выживет всего 30%.

Впервые описание подобного заболевания появилось в 1942 году в Кот-д'Ивуаре. Затем нечто похожее наблюдали в 1995 году. Но вспышки были локальными и сезонными.

Фермеры считают вспышку чумы предвестником чего-то более страшного. Всем известно, какие испытания выпали на долю африканского континента во время Второй мировой войны, а после второй вспышки болезни в 1996 году сотни тысяч африканцев стали жертвами геноцида, который продолжался 100 дней.

Некоторые считают, что грядет война между целыми континентами, но большинство уверено, что на Землю вторгнутся пришельцы и уничтожат все человечество. Население Африки верит, кто бы ни наслал эпидемию на животных - боги или духи предков, космические существа или высший разум - это вирус внеземного происхождения и никакой карантин не сможет его остановить. Пока что болезнь массово убивает животных лишь на территории Африки.