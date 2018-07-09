Мужчина с мистическими татуировка материализовался в коме из ниоткуда

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Бесчувственное тело телепортировалось на улицы Северного Лондона.

Личность таинственного мужчины полицейским установить не удалось. Он материализовался прямо на улицу из ниоткуда. При нем не обнаружили ни паспорт, ни водительское удостоверение, ни даже банковской карты. Никаких следов, которые могли бы пролить свет на его род занятий, социальный статус или хотя бы национальную принадлежность, тоже не нашли. Создается впечатление, что он просто возник из воздуха.

Уже три дня мужчина находится в коме. Врачи оценивают его состояние как критическое. Тело материализовавшегося пациента татуировано множеством странных рисунков и мистических символов, значение которых никому не известно.

По мнению полицейских, мужчина упал и ударился головой. Исчерпав все доступные современной полиции средства, полицейский департамент опубликовали обращение, в котором просит сообщить о таинственном мужчине любую информацию, которая поможет идентифицировать его личность. Но никто ничего о нем не смог сообщить.

Загадочного человека не разыскивают ни родственники, ни друзья, ни сослуживцы. Как будто его и вовсе никогда не существовало.

Его портрет согласно полицейскому рапорту выглядит так: мужчина европейской расы, крупный, коренастый, с бритой головой. На теле множество татуировок, в том числе с изображением черепа, костей и мистических знаков. Одет был в синие джинсы, черную куртку с капюшоном и серые холщовые спортивные туфли. У него большой шрам, идущий вертикально от пупка к груди, предположительно хирургический.

Как появление такого колоритного человека могли не заметить на улице прохожие в разгар рабочего дня - остается загадкой. Конспирологи уже бьют тревогу. Они считают, что тело мужчины могло телепортироваться из другого измерения, причастность НЛО и пришельцев также прослеживается, по мнению экспертов. В любом случае, точного официального ответа от властей пока что не поступало, но повод насторожиться явно есть.