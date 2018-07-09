В Архангельской области на водоемах погибли дети

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Сразу два жутких случая произошли 6 и 7 июля в Приморье.

Одна трагедия произошла на реке Чурьега в Каргопольском районе. У старшего брата в воду случайно упал сланец. Шестилетний малыш бросился его доставать. Он решил помочь. Но течение реки подхватило ребенка. У него не получилось справиться с течением. Мальчик утонул.

На следующий день на лесном озере у станции Лайская мальчик, который катался на лодке, уронил в воду мобильный телефон. 12-летний ребенок решил достать его из воды с помощью магнита на длинной веревке. Мальчик наклонился, лодка перевернулась. Ребенок утонул из-за нелепого стечения обстоятельств. Озеро совсем небольшое. Но в той самой веревке мальчик запутался и не смог выбраться из воды. По фактам случившегося следственные органы Архангельской области проводят расследования. Устанавливаются обстоятельства, из-за которых погибли дети.