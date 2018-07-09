В Пензе на пляже «Спутник» утонула 19-летняя студентка из Индии

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Девушка не умела плавать, но всё же решила зайти в воду.

В Пресс-службе пензенского областного ГУ МЧС РФ рассказали, что данный инцидент произошёл сегодня, 9 июля, около 16 часов. В пресс-службе местного СК добавили, что 19-летняя студентка из Индии приехала с тремя подругами на пляж «Спутник» в Пензе.

По предварительным данным юная индианка не умела плавать, но это её не остановило от захода в воду. Когда же девушка начала тонуть, её попытались спасти стоявшие на берегу люди, но у них этого не получилось. Очевидцы рассказали, что на пляже имеется спасательный пост, но были ли там спасатели в момент происшествия, пока не известно.

Правоохранители добавляют, что тело умершей студентки из Индии было найдено в 10-15 метрах от берега. По факту гибели девушки 1999 года рождения уже началась проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Точные причины случившегося уже установлены.

Стоит отметить, что текущим летом на пляже «Спутник» в Пензе купаться официально разрешено. Тем не менее в данном сезоне один местный житель уже успел утонуть.