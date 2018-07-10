В Брянске хулиганы вымещают зло на чужих машинах

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Автовладелец выложил в сеть испорченное фото своей машины и люди обвинили его в том, что она у него есть.

Ранее в Брянске были зафиксированы случаи порчи чужих иномарок. Пользователи социальных сетей предполагают, что это происходит вследствие неправильной парковки автовладельцами своих машин. Так случилось и 8 июля. Автомобиль был облит неизвестной белой субстанцией, похожей либо на молочную продукцию, либо на обычную краску. Хозяин автомобиля выложил фото в социальные сети и возмутился происходящим: «Какие звери это сделали? Центр города, докатились!»

Однако, он не нашел большой поддержки среди комментаторов: «Нечего парковать машины в неположенном месте. У нас по Брянского Фронта таких машин много», «Такая же история вчера на 3-го Июля была». Некоторые даже возмутились благосостоянием автовладельцев, якобы как они смеют выставлять свои машины напоказ: «А что вы хотели, кто-то на иномарках ездит, а кто-то не может накормить своих детей, скоро жечь начнут ваши авто!»

В данном случае стоит добавить, что даже если нечем кормить детей идти на варварство и хулиганство не стоит. Один из комментаторов констатировал: "На чужих машинах вымещают зло лишь необразованные хулиганы, а нормальные люди работают". Ведь других людей в своих бедах винить не стоит.