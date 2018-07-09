Житель Белгорода загадочно исчез вместе с автомобилем по дороге домой

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Таинственное исчезновение мужчины на оживленной трассе в час пик потрясло городскую общественность. Пользователи социальных сетей высказывают самые фантастические версии происшествия.

На данный момент известны лишь скупые сведения полицейских протоколов. Из них следует, что житель Белгорода Сергей вечером 3 июля загадочно исчез вместе с автомобилем по дороге домой в районе между двумя городскими районами, которые весьма оживлены после пяти часов вечера. Автомобиль «Волга» ГАЗ 3102 вряд ли представляет ценность для профессиональных угонщиков, так как пока не является у автомобилистов раритетом.

По свидетельству родственников пропавшего без вести 31-летнего мужчины, он использовали автомобиль сугубо в практических целях, не делая тюнинга. Правоохранители и волонтеры поисковой организации просят граждан поделиться информацией о местонахождении пропавшего Злыднева. Не исключено, что он получил травму, вызвавшую амнезию. Среди особых примет разыскиваемого есть след от ожога на правой ноге и темное пятно под левым глазом.