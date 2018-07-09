Женщина, признанная умершей, спустя 8 лет сама пришла в суд

Сегодня, 17:10

Пропавшая 8 лет назад женщина решила вернуть себя к жизни после того, как узнала, что ее похоронили.

В 2010 году в суд Хакасии пришла женщина и попросила объявить ее дочь умершей, так как она не знает ее местоположения вот уже пять лет, с 2005 года. На попечении пожилой женщины находился малолетний внук. Попытки отыскать пропавшую девушку не увенчались успехом и суд признал ее погибшей. Однако, спустя 8 лет, признанная умершей женщина сама пришла в суд и попросила отменить решение суда, состоявшегося 8 лет назад. По ее словам, она проживала в другой части России и узнала о таком решении суда только при восстановлении утерянного паспорта, когда в правоохранительных органах ей сказали, что она умерла. Родственники так и не подтвердили личность девушки, но суд все-таки вернул к жизни девушку, в частности, юридически. Такие случаи достаточно редко встречаются в судебной практике, однако, все возможно. Главное, что удивило судей, по их словам, это то, что женщина пришла только спустя целых 8 лет. По сути по стране ходил юридически мертвый человек.