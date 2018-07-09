В Казани заведующая заявила: В детском саду нет места для больных сахарным диабетом детей

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В столице Татарстана руководитель детсада запретила родителям инвалида-диабетика приводить его к ним в группу. Мальчик, которому диагностировали сахарный диабет, больше не сможет общаться со своими друзьями в детсаде.

Маме предложили отправить ребенка в специализированное дошкольное учреждение, которое находится в полутора часах езды от дома. Сейчас он почти не видит сверстников и лишен, доступного здоровым детям, общения.

Чтобы облегчить воспитателям уход за мальчиком, мать приобрела аппарат для удаленного контроля уровня сахара в крови. Необходимости делать какие-либо тесты или уколы не было. Но, отсутствие проблем по уходу за мальчиком не стало достаточным аргументом для новой заведующей. Она считает, что в обычном детском саду нет места больных детей.

Ее поддерживают и в управлении образования. Именно от них поступила рекомендация мальчику посещать специализированную группу. И то, что больной ребенок будет находиться в дороге 3 часа в день, никого не смутило.

По словам специалиста управления образования Казани Марины Морозовой, персонал не обучен оказывать медицинскую помощь детям в случаях крайних проявлений серьезных заболеваний. Поэтому, если у ребенка резко изменится уровень сахара, ему не смогут помочь, а скорая может не успеть вовремя.

Но есть те, кто знает, как изменить ситуацию. По мнению Ильшата Гарипова, председателя общества инвалидов-диабетиков, специальные условия не нужны. Достаточно придерживаться некоторых простых правил, которым педагогов могут обучить эндокринологи.

Такого же мнения придерживается прокуратура Казани. Сотрудники надзорного ведомства изучили ситуацию и обязали педагога восстановить мальчика в правах на получение дошкольного образования.