Под Пензой погиб подросток: Он пытался эффектно снять грозу с 7 этажа

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Итог – падение и смерть. Увлечение селфи для размещения эффектных фото в Сети приобретает формы, пахнущие «психическим сдвигом».

Под Пензой погиб очередной подросток. Над городом проходила сильная гроза. Подросток, находившийся на 7 этаже, попытался снять её наиболее эффектно.

Далеко высунулся за пределы балкона. Итог понятен. Мгновенная смерть от удара о землю.

Александр Воронков, возглавляющий региональное Минобразования, уже обратился по этому поводу к старшеклассникам. Свою просьбу он опубликовал в официальном аккаунте ведомства.

Гаджеты давно стали неотъемлемой частью общества. Однако, при пользовании ими необходимо соблюдать меры предосторожности. Жизнь должна быть дороже.

Министр просит не использовать экстремальные условия для того, чтобы что-то снять эффектно. Не стоит проникать на стройплощадки и использовать их для своих игр. Не стоит играть в «зацеперов». Вероятность трагедии очень велика.

Случай под Пензой с падением с 7 этажа – лишнее тому подтверждение.

Помимо того, министр обратился к родителям. Он призвал их к тому, чтобы те более внимательно относились к своим детям.