В Воронеже детей в летних лагерях кормили зараженной вредителями едой

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Вопиющие факты были преданы гласности после массовой прокурорской проверки. Детские оздоровительные учреждения не соблюдали элементарных санитарно-гигиенических норм.

В Воронеже детей в летних лагерях кормили едой, зараженной амбарными вредителями, в результате чего в организм детей попадали возбудители таких опасных заболеваний, как лептоспироз, сальмонеллез, лихорадка Ку, а также туляремия. Проверяющие органы направили представления в местное отделение Минздрава, с требованием проверить состояние здоровья детей оздоровительного лагеря «Восход», где был выявлен полный «букет» патологических бактерий в продуктах.

Также проверка выявила в пищеблоках ряда летних лагерей продукты сомнительного происхождения без необходимых сертификатов и сведений о конечной дате употребления. Кроме того, в холодильниках продукты содержались без учета обязательного раздельного хранения. Рыбные филе находились рядом с мясом и молочными продуктами. В настоящее время прокуратурой Воронежской области вынесено восемь административных определений.