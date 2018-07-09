Катание по перилам лестницы московского метро убило пассажира

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Молодой человек не удержал равновесие, и ударился головой о мраморный пол платформы на станции «Бульвар Дмитрия Донского».

Трагедия произошла в конце прошлого месяца около 22:00 на станции московского метро «Бульвар Дмитрия Донского» (Серпуховско-Тимирязевская линия). Мужчина направлялся к поезду, и решил ускорить свой путь, съехав по стальным перилам лестницы. Он сел, однако не смог удержать равновесие, и сделал кувырок назад. При падении он сильно ударился о мраморный пол головой. Спасти пассажира не удалось, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Полицейские не раскрывают подробности о погибшем, лишь подтвердили некриминальный характер гибели пассажира, а следовательно такое детское развлечение, как катание по перилам, убило человека.