Самолет Челябинск-Москва совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

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Челябинский рейс снова совершил вынужденную посадку. Родным пассажиров не стоит беспокоиться.

По предварительной версии, 9 июля из-за возникшей турбулентности пилотам пришлось посадить рейс SU1425 Челябинск-Москва в Нижнем Новгороде, вместо назначенного Шереметьево. На борту началась паника, ведь у многих были билеты на следующий вылет из Москвы. Но одна из пассажирок сообщает, что когда пришло время на экстренную посадку, все затихли. Через два часа самолет уже был в Шереметьево, правда многие из пассажиров, у кого были билеты на следующий рейс все-таки не попали на свой самолет.

Однако, "Аэрофлот" опровергает версию о турбулентности и заявляет, что посадка была сделана из-за некомфортных метеоусловий - низкой облачности в районе аэропорта Шереметьево. Время стоянки составило 25 минут, уже в 8:09 самолет был в назначенном месте.

Подобный случай произошел 3 июля, когда рейс Челябинск – Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в московском аэропорту. Эти происшествия объясняются плохой погодой повсеместно в России.