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Умершая заразилась от неизвестного предмета на улице, а когда ей стало плохо – заразился и супруг.

4 июля утром британская полиция заявила о серьёзном инциденте в небольшом городке Эймсберри. Там от неизвестного вещества пострадала 44-летняя женщина и её 45-летний супруг. В воскресенье женщина умерла в больнице.

Дело бы не было таким резонансным, если бы не факт, что Эймсберри находится в немного больше 20 километров от Солсбери, где была отравлена семья Скрипалей. Полиция официальной экспертизой установила, что супруги были тоже отравлены и тем же нервнопаралитическим веществом «Новичок», что и экс-полковник ГРУ с его дочерью.

Недавно же в Кремле прокомментировали смерть жительницы Эймсберри. Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил, что российское правительство сожалеет из-за кончины женщины. Однако в это же время оно обеспокоено проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании. Подобные инциденты представляют огромную опасность для жителей Европы.

Здесь появляется логичный вопрос: «Действительно ли снова Россия виновна в произошедшем?». Согласно заявлениям МВД Великобритании, следователи не рассматривают такой сценарий смерти от «Новичка» супругов из Эймсберри. Однако понятно, что дело очень похоже с делом Скрипалей, и является, скорее всего, общим.

В Австралии уже успели потребовать от России объяснений о том, каким образом газ «Новичок» мог оказаться в Великобритании, являясь советской разработкой. Это логичный вопрос, ведь вещество нельзя купить или сделать. Доступ к нему есть только у спецслужб или близких к ним людям.

Как бы то ни было, друзья отравленных супругов рассказали, что женщине в один момент стало плохо. У неё изо рта пошла пена. Её муж решил провести реанимацию, от чего ему самому стало плохо. Зрачки обоих пострадавших сильно сузились, и они плохо говорили. Это рассказал друг супругов, который их проведывал в день отравления.

Учитывая эти слова и то, что женщина умерла, можно предположить, что изначально заразилась только она и вирус уничтожал её больше времени. Одна из версий гласит, что пострадавшая подобрала на улице неизвестный предмет, зараженный «Новичком». Возможно, что женщина заразилась, просто выкидывая мусор.

Если это так, то тот, кто отравил Скрипалей в Солсбери, может жить в Эймсберри, или в соседнем городе. Появляется вопрос, как у обычного человека мог появиться газ спецслужб и почему он избавляется от улик таким смертельным способом.