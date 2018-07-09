В Туле женщина упала с крыши многоэтажки

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В воскресенье под девятиэтажным домом по улице Пузакова в Туле было обнаружено тело женщины. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов Тулы расследуют дело о падении женщины с крыши девятиэтажного дома, который расположен по улице Пузакова, 17. Сообщается, что 34-летняя уроженка города была обнаружена вечером в воскресенье 8 июля случайными прохожими.

На место инцидента вызвали полицию и медиков. Сотрудники скорой помощи не успели оказать помощь пострадавшей – она погибла от полученных травм, которые соответствуют падению с высоты. На данный момент ее тело отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшая долгое время злоупотребляла алкогольными напитками. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства дела и опрашивают свидетелей.