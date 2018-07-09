Труп жителя Набережных Челнов нашли в ванной через трое суток

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Тело молодого мужчины обнаружил участковый инспектор.

В одной из квартир дома 27-го жилищного комплекса Набережных Челнов нашли труп местного жителя. Хозяина квартиры обнаружили в ванной комнате около 19 часов вечера прибывшие сотрудники полиции. Согласного предварительного заключения, 34-летний челнинец находился в воде приблизительно трое суток.

Еще одна трагедия случилась в одной из квартир дома 26-го ЖК. Мужчина приехал из Тукаевского района навестить своего сына. Челнинец не открыл дверь своему отцу, и пенсионер вынужден был вызвать скорую помощь и полицейский наряд. Приехавшим медикам и полицейским оставалось только констатировать смерть хозяина, которая вероятнее всего наступила на позднее трех дней назад.