В Москве сын депутата Жигарева прокомментировал нападение на отца

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Один из депутатов партии ЛДПР получил множественные травмы. Его сын требует уголовного расследования.

Кирилл Жигарев, старший сын Сергея Жигарева, сообщает, что сам он с отцом еще не виделся, но знает, что тот лежит дома и отдыхает. Мужчина прокомментировал, что нападение на отца должно быть расследовано с обязательным заведением уголовного дела.

Избиение депутата произошло 8 июля на улице Полины Осипенко в Москве, мужчина сидел в своей машине Mercedes-Benz вместе со знакомой. В следующую минуту подошел незнакомец, дернул дверь и начал, избивая по всем открытым частям тела, вытаскивать депутата из машины. Когда ему это удалось, он продолжил избивать его уже лежащего на земле.

Сергей Жигарев был доставлен в одну из московских больниц, где ему диагностировали множественные ушибы, ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

Личность нападавшего пока не установлена. Однако известно, что ранее народный избранник столкнулся в драке с новым бойфрендом своей бывшей девушки. Депутат потребовал обратно подарки, которые дарил пассии, а она привела на встречу нового парня. Между ними завязалась драка.