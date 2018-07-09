В Липецке девочка чуть не погибла из-за некомпетентности хирурга

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Женщина рассказала об очередной халатности врачей к ее несовершеннолетней дочери.

В Лебедянском районе, в Липецке, одна из местных жительниц обратилась в больницу с тем, что у ее 14-летней дочери были острые боли в животе и высокой температурой, подозревали аппендицит. Однако педиатр сказала, что это всего лишь простуда, выдала направления на анализы cito и отправила к хирургу. Однако, когда спустя час пришли анализы, мать с ребенком пошли к местному хирургу и он им объявил,что у девочки всего лишь простуда. Мать попыталась возразить, что болит живот, но он был непреклонен и утверждал, что это всего лишь боль из-за критических дней. Да, на тот момент они действительно у девочки были, но такая острая боль даже с точки зрения "обычных месячных" невозможна. Врач отправил их домой и назначил обезболивающие.

Прошло 5 дней, боль и температура не утихали и становились сильнее. Мать снова приняла решение ехать со скорой в больницу. К сожалению, дежурным хирургом в этот день был тот же доктор и он снова отправил их домой. Однако, женщина, убедившись в некомпетентности хирурга, взяла такси и поехала в Липецкую больницу. Там у девочки взяли все нужные анализы и сразу же прооперировали. Сейчас девочка чувствует себя лучше, хотя чуть не погибла из-за грубой халатности врачей.

Ее мама написала письмо депутату областного совета Андрею Трофименкову. Узнав о произошедшем, он тут же направил комиссию в больницу, которая обнаружила в ней множество нарушений и виновники были наказаны.