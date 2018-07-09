Сегодня, 13:13

Пламя полностью уничтожило более 40 небольших рыбацких и туристических судов. Местные жители верят, что у страшного пожара мистическое происхождение.

На Бали в порту Беноа всю ночь бушевал «адский огонь». Как он мог возникнуть и так быстро распространиться, является загадкой. Местные жители связывают это с мистикой и местью потусторонних сил.

Некоторые сообщают, что перед тем, как в Беноа вспыхнул «адский огонь», они слышали звуки, напоминающие целый ряд взрывов.

Пожар продолжается. Пламя всё ещё охватывает около 25 судов. Усилия пожарных направлены лишь на то, чтобы огонь не распространился далее.

Количество пострадавших пока не установлено, как и размер ущерба.

Бали - очень популярное место у туристов. Кроме всего прочего, там отличная океаническая рыбалка.

Порт Беноа находится совсем рядом с курортом Кута.

За что потусторонние силы могли напустить на их суда «адский огонь», местные жители не могут догадаться.