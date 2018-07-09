В Башкирии стадо коров-монстров покалечило детей

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Чудовища весом около тонны отправили ребят в реанимацию и травматологию.

Данный инцидент произошёл в пятницу в Туймазинском районе Башкирии. Там стадо коров-монстров лимузинской породы забодало троих детей и взрослую женщину, которая была с ними.

О произошедшем рассказал отец одно из пострадавших. По словам мужчины, его сестра забрала сына у бывшей супруге и поехала с мальчиком в село Япрыково к бабушке. Тогда там в гостях были и остальные племянники. В один момент женщина решила взять троих детей в возрасте 6, 9 и 10 лет и отправиться с ними на реку Ик.

По дороге они встретили стадо коров-монстров, которых было около 200 голов. Размеры у этих чудовищ огромные. Они только при рождении весят в районе 40 килограммов, но вырасти способны до 1,3 тонны. Они очень массивны, мускулисты и агрессивны.

Женщина и дети не придали значению коровам, которые были на другой стороне поля. Когда же пострадавшие отправились обратно, то стадо резко перегородило путь. Женщина стразу спрятала детей за собой.

Коровы-монстры решили напасть на детей и женщину. В избиении учувствовало около 20 животных. Больше всего досталось 9-летнему мальчику. Врачи диагностировали ему перелом трёх рёбер, ушибы лёгких, сломанную руку и гематому на голове.

По словам женщины, коровы ходили буквально по головам. Пострадавшие пролежали на земле 2,5 часа, пока пастух на мотоцикле не разогнал всех коров. Только после этого приехала скорая помощь.