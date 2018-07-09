VistaNews.ru


В Иркутске на авиазаводе из-за взрыва горит анодно-малярный цех

Сегодня, 11:55

Черный удушливый дым накрыл прилегающие к предприятию городские районы. Сообщается, что произведена экстренная эвакуация рабочих и сотрудников.

По сообщению информированных источников, в Иркутске на авиазаводе из-за взрыва ванны с титаном, горит анодно-малярный цех. Густой дым накрыл значительную территорию города, где расположены многоквартирные жилые дома. В настоящее время нет никаких данных о возможных жертвах и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия. Однако жители Иркутска взволнованы.

В социальных сетях появляются сообщения, что выбросы вредных веществ при горении цеха могут существенно повлиять на экологическую обстановку в городе. Цех объятый пламенем, использовал в производственном процессе химические элементы вредные для здоровья человека. Пожарные приступили к тушению пламени, однако ситуация усугубляется ветреной погодой. Пока официальных данных о ходе спасательных работ не поступало.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Ролей по блату не давал»: Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову

Молодая любовница была осыпана ролями и стала Табакову принцессой, а родная...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем