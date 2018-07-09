В Иркутске на авиазаводе из-за взрыва горит анодно-малярный цех

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Черный удушливый дым накрыл прилегающие к предприятию городские районы. Сообщается, что произведена экстренная эвакуация рабочих и сотрудников.

По сообщению информированных источников, в Иркутске на авиазаводе из-за взрыва ванны с титаном, горит анодно-малярный цех. Густой дым накрыл значительную территорию города, где расположены многоквартирные жилые дома. В настоящее время нет никаких данных о возможных жертвах и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия. Однако жители Иркутска взволнованы.

В социальных сетях появляются сообщения, что выбросы вредных веществ при горении цеха могут существенно повлиять на экологическую обстановку в городе. Цех объятый пламенем, использовал в производственном процессе химические элементы вредные для здоровья человека. Пожарные приступили к тушению пламени, однако ситуация усугубляется ветреной погодой. Пока официальных данных о ходе спасательных работ не поступало.