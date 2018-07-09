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Пятиметровый тигровый питон грозит жителям Варшавы

Сегодня, 11:44

Подчеркивается, что сам питон не является ядовитой змеей, но если нападает, то душит жертву весом своего тела.

О том, что по берегу Вислы ползает огромный тигровый питон, говорит найденная кожа, которую змея сбросила при линьке. Местные жители Варшавы очень напуганы, и стараются обходить стороной берег реки. Патруль выехал на место происшествия, однако самого питона обнаружить не удалось. По предварительным данным, змея достигает 5 метров, а в окружности 50 сантиметров. Зоологи сообщили, что только полинявшая змея может быть очень агрессивной.

Ранее в Таиланде сообщалось, что питон напал на маленькую собаку. Также часты случаи нападения и на людей. Администрация города призывает местных жителей быть очень осторожными, и не пускать маленьких детей на улицу без сопровождения взрослых.

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