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В Москве жестоко избили депутата от ЛДПР Жигарева

Сегодня, 11:22

Инцидент, повлекший за собой многочисленные травмы у народного избранника, произошел вчера поздним вечером в Северном административном округе столицы.

В Москве неизвестный жестоко избил депутата Государственной думы от ЛДПР Сергея Жигарева. По предварительным сведениям, предоставленным коммуникационным подразделением полиции, в воскресенье поступила телефонограмма из столичной клиники. Парламентарий сообщил, что нападение на него было совершено гражданином, которого он ранее не знал. Жигарев находился со своей знакомой в салоне припаркованного автомобиля. Внезапно он получил сильный удар в лицо через опущенное стекло.

Затем неизвестный вытащил депутата из автомобиля и принялся избивать руками и ногами. После того, как злоумышленник сбежал с места происшествия, Жигарев обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга на фоне закрытой черепной травмы, а также многочисленные гематомы на лице и по всему телу. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего инцидента.

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