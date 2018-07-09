В Ноябрьске живодеры кидали черепах в бетонный забор

Сегодня, 10:17

Вопиющий случай садизма получил однозначную оценку пользователей социальных сетей. В настоящее время горожане пытаются выяснить личности изуверов.

Как сообщает местный паблик, в Ноябрьске на Ямале живодеры кидали красноухих черепах в бетонный забор. Причем, делали это средь бела дня на глазах у детей. Одному из прохожих удалось вмешаться и обратить в бегство садистов. К сожалению, одно из животных погибло. Вторая черепаха получила значительную трещину в панцире, но выжила и в настоящее время проходит курс лечения в ветеринарной клинике. Спаситель оставит пресмыкающееся у себя.

Пользователи социальных сетей отмечают, что живодеры были явно не подросткового возраста. Обоим примерно за 40 и визуально они не были в состоянии алкогольного опьянения. Как пишут комментаторы, это обстоятельство говорит о болезни общества, в котором могут существовать подобные особи. Активисты занялись поисками садистов, не веря во вмешательство правоохранительных органов. Жизни спасенной черепахи уже ничего не угрожает.