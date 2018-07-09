Житель Новосибирска требует от стоматологии компенсацию за покалеченные зубы

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После лечения вместо белоснежной улыбки мужчина получил проблемы со здоровьем.

Житель Новосибирска требует от сочинской стоматологии через суд компенсацию в размере 3,8 миллиона рублей. Такую сумму он хочет за покалеченные зубы и оказание некачественной медицинской помощи.

Дело в том, что пострадавший заключил со стоматологией договор на оказание ряда платных услуг. За белоснежную улыбку мужчина был готов заплатить 2,3 миллиона рублей, именно такой ценник ему выписали.

В иске клиент сочинской стоматологии написал, что в результате оказания услуг специалистами из клиники он получил постоянные боли в голове, мышцах подбородка, нижней челюсти. Кроме того, у пострадавшего опух язык и щёки. Житель Новосибирска отметил, что у него появились дефекты речи, а зубы стали очень чувствительны к тёплому и холодному. Мужчине также стало трудно есть твёрдую пищу.

Мужчина уже не однократно обращался в стоматологию. Он просил избавить его от указанных проблем, но сеансы их только усиливали.

Из-за этой причины стоматология приостановила лечение. Мужчину отправили на обследование к врачам, но те не смогли помочь.

В итоге, пострадавший пошёл в другую клинику, где ему предложили пройти повторную процедуру лечения зубов. Ценник составляет 528 тысяч рублей.