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В Бурятии за 2 недели двое детей выстрелили себе в глаз из ружья

Сегодня, 09:33

Ужасающая статистика привлекла внимание Минздрава и соцслужб.

 В Бурятии министерство здравоохранения беспокоится ввиду ужасной статистики травмирования несовершеннолетних огнестрельным оружием, которое есть дома. На днях из Джидинского района в Улан-Удэ привезли 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением в глаз. Ребенок изучал содержание гаража, после чердака и нашел оружие. В ходе испытаний работоспособности неизвестного объекта, мальчик ранил себя в левый глаз.

«Ребенку очень повезло. Глаз ребенку нам удалось сохранить, но, к сожалению, пуля останется у него в глазу навсегда», - сообщили специалисты.

Ранее пострадал в аналогичной ситуации 5-летний мальчик в Тункинском районе Бурятии. Ребенок доставлен в больницу, но последствия изучения травматического пистолета будут навсегда напоминать о себе. Пуля прошла в голову до затылочной кости, повредив головной мозг. За 2 недели двое детей выстрелили себе в глаз из ружья, а родителей просят более щепетильно отнестись к вопросу безопасности ребят в период каникул, когда дети начинают от избытка свободного времени изучать потайные уголки квартир, домов, чердаков.

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