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В Красноярске вандалы обезобразили фасад архитектурного памятника

Сегодня, 08:32

Кощунственный акт был совершен неизвестными сразу после того, как закончились реставрационные работы.

В Красноярске вандалы обезобразили фасад архитектурного памятника. Известный сибирский архитектор Леонид Чернышев создал проект «Дома Духовного братства» в 1912 году. В советское время здание перешло институту искусств и, было занесено в городской реестр, как памятник архитектуры. За 116 лет дом несколько раз реставрировали. В начале этого года администрация города разработала проект, по которому здания в историческом центре должны быть выкрашены в определенной цветовой гамме.

Для архитектурного шедевра Черышева был выбран бирюзовый оттенк. Однако сразу после реставрации и покраски, вандалы разрисовали фасад граффити. Для своих деструктивных действий неизвестные воспользовались неубранными строительными лесами. В социальных сетях жители возмущаются действиями своих земляков. Правоохранители начали расследование по факту порчи исторического памятника.

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