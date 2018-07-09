Пока у малышки из уха шла кровь, врач в своем кабинете примеряла наряды

Сегодня, 00:30

Преступное равнодушие медработников чуть не стоило жизни трехлетней девочке. Несмотря на открытое кровотечение, врачи отказались ее осматривать. Молодой маме пришлось дойти до руководителя медучреждения, прежде чем девочке оказали помощь.

О жестокости и наплевательском отношении врачей одной из больниц Минеральных Вод рассказала подписчица Instagram. Молодая мать принесла своего ребенка в кабинет неотложной помощи, так как у малышки из уха шла кровь. После осмотра пациентку отправили к ЛОРу, где врач категорично отказались ее принять, несмотря на острую боль, из-за отсутствия талончика и по причине окончания рабочего дня. Испуганная мать со своим ребенком осталась в коридоре ждать следующую смену. Врач все время до окончания рабочего дня провела в своем кабинете. Возможно, она примеряла наряды, которые ей принесла коллега. А между тем состояние ребенка ухудшалось: повысилась температура.

В ЛОР-отделение больного ребенка доставили только под вечер. Здешние врачи тоже не спешили помочь малышке. Медсестра сообщила, что врач на операции, а у нее нет права подходить к пациентам. Состояние ребенка ухудшилось еще больше: появилась тошнота, кожа побледнела, выступили вены. Отчаявшаяся мать отправилась на поиски врача самостоятельно, но смогла найти только заведующего отделением. Вместе с ним она вернулась в кабинет оперировавшего врача, но, оказалось, что все это время он был в своем кабинете, а не на операции.

В 17:35 девочку начали лечить. Возмущенные жители города недоумевают по поводу произошедшего: «Люди, что происходит?! Вы же врачи, почему вы так относитесь к детям и людям?! Зачем вы мучаете себя. Если не имеете желания помогать людям?!».