В Миассе утопленник в трусах «воскрес», пока его искали спасатели

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Мужчина даже не подозревал, что его записали в мёртвые.

В Миассе Челябинской области произошёл накануне, 7 июля, курьёзный случай. Мужчина отдыхал на городском пляже и в определённый момент решил искупнуться в водоёме. Оставив свои вещи на берегу, он в одних трусах нырнул в воду, после чего его никто не видел. Отдыхающие решили, что человек утонул и пошли ему на помощь сперва сами, а затем вызвали спасателей. По тревоге были подняты экстренные службы города.

Сотрудники МЧС на лодке прочёсывали водоём в поисках тела, поскольку надежды на то, что мужчина выжил, к тому моменту не оставалось. После двух часов поисков «утопленник» нашёлся. Выяснилось, что пока его труп спасатели искали в водоёме, он «воскрес». Ныряльщикам позвонили из полиции и сообщили, что в городе разгуливает мужчина, внешне подходящий под описание утопленника. Мужчина был изрядно пьян и плохо воспринимал, что происходит. Выяснить, как ему удалось вынырнуть незамеченным, полиции пока не удалось.

Ранее мы писали, что в Ялте нашли тело мужчины неподалеку от пляжа. Предположительно он утонул во время купания в море.