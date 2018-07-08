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Есть пострадавшие: в Башкирии сгорела коляска

Сегодня, 18:18

Кто-то из местных жителей бросил в коляску непотушенный окурок.

Представители пресс-службы МЧС по РБ рассказали, что вчера, 7 июля, в Башкирии в Салавате в одной из кирпичных пятиэтажек произошёл пожар. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они установили, что источником огня была коляска на первом этаже дома.

Считается, что в коляску кто-то из местных жителей бросил окурок, в результате чего она и сгорела. На место пожара прибыли три единицы спецтехники и семь сотрудников местного МЧС.

Пожар удалось потушить, но есть пострадавшие. По некоторым данным, мужчина 1961 года рождения отравился продуктами горения. Его доставили в больницу. Сейчас состояние здоровья мужчины врачами оценивается, как удовлетворительное.

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