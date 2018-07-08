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Мужчин расстреляли на берегу Москвы-реки во время матча Россия–Хорватия

Сегодня, 17:57

Неизвестный с травматическим пистолетом напал на шалаш с болельщиками. Один пострадавший скончался на месте, второй смог добраться до автозаправки, где получил помощь.

Трагедия произошла 7 июля около 23:00. Двое мужчин 47 и 43 лет накануне поселились в самодельном шалаше на берегу Москвы-реки, обустроили жилище мебелью в виде одного старого дивана, и продолжили свое счастливое, беззаботное существование. Еду и выпивку им обеспечивала выручка от типичного для данной категории граждан занятия - сбора и сдачи металлолома и алюминиевых банок. Не брезговали москвичи и черной работай.

Мужчины оказались еще и ярыми футбольными фанатами. К Чемпионату мира они подготовились заранее - прикупили обычное спиртное и для вида немного дешевой закуски, расположились у своего жилья и начали слушать трансляцию долгожданного матча Россия – Хорватия по радио. Неожиданно раздались выстрели из-за кустов. Одного из пострадавших тяжело ранили в живот, он остался на месте происшествия истекать кровью. Другой, раненый в плечо, добрался до ближайшей автозаправки.

Сотрудники заведения рассказали, что истекающий кровью мужчина с алкогольным амбре прибежал к ним около полуночи и попросил вызвать полицию и скорую. Правоохранители нашли на месте происшествия труп второго пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливается личность злоумышленника.

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