"Могла умереть от кровотечения": Стюардессы приняли роды на борту самолета

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Бортпроводницы вовремя среагировали и оказали женщине необходимую помощь.

Пассажирка рейса Ош - Екатеринбург родила прямо на борту самолёта. Роды приняли стюардессы. Члены экипажа не стали медлить с оказанием помощи и дожидаться посадки воздушного судна, следовавшего из Киргизии в Россию из-за того, что женщина могла умереть от кровотечения.

Стюардессы поясняют, что всё началось с того, что беременная пассажирка пожаловалась на боли в животе. Терпеть боль до момента приземления она не могла, в связи с чем, командир борта принял решение вернуться в пункт отправления. Бортпроводницы тем временем выяснили, что у женщины отошли воды и начались схватки.

Чтобы спасти жизнь пассажирке и ребёнку сотрудницы авиакомпании начали принимать роды прямо на борту самолёта прямо в воздухе. Не прошло и 15 минут, как на свет появился полностью здоровый мальчик.

После приземления роженицу с младенцем передали медикам, которые встречали их у трапа. Сейчас женщина и малыш чувствуют себя хорошо. Их здоровью ничего не угрожает. Медики отметили высокий профессионализм стюардесс, которые грамотно оказали помощь беременной пассажирке.

Ранее мы писали, что в Беларуси женщина родила прямо на перроне автовокзала. У пассажирки начались схватки прямо посреди улицы.