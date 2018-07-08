В Кузбассе женщина выпала с четвёртого этажа и выжила

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Пострадавшая даже не получила серьёзных повреждений.

В Кузбассе женщина выжила после падения с высоты четвёртого этажа. Инцидент произошёл в городе Топки накануне. В доме на улице Революции местная жительница шокировала горожан, тем, что осталась практически невредима когда выпала из окна. Сама она пояснила, что пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в квартире, 47-летняя женщина села на подоконник, чтобы покурить.

В определённый момент её качнуло в сторону и она упала вниз. Несмотря на то, что высота была довольно большой, во время падения она не получила серьёзных травм. Прибывшие на вызов соседей медики оказали е помощь, после чего отпустили. Как так произошло, что женщина отделалась лишь лёгким испугом, объяснить никто не берётся.

Ранее мы писали, что в Саратове беззубая путана выпала из окна. Инцидент произошёл в Октябрьском районе города. Тело женщины нашли под окнами жилого дома. В ходе разбирательства было установлено, что она выпала из чужой квартиры. По факту случившегося назначена проверка.