Грузовик отрезал ногу 77-летней бабушке под Сызранью

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Старушка в сознании спокойно сидела на обочине, а ее голень как бахрома была распущена по ниточкам.

В пятницу около 20:00 у въезда в поселок Переволоки под Сызранью грузовик сбил пожилую женщину. В результате наезда автомобиль отрезал ногу 77-летней бабушке. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшей первую помощь, и доставила в Сызранскую центральную городскую больницу, спасти ногу не удалось.

Очевидцы трагедии сообщили, что после трагедии старушка сидела на обочине дороги. Пожилая женщина очень спокойно ожидала бригаду медиков, возможно, она находилась в шоковом состоянии. Ее нога выглядела как бахрома, распущенная по ниточкам. Автомобиль, который и стал виновником аварии, стоял рядом.