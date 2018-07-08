VistaNews.ru


Грузовик отрезал ногу 77-летней бабушке под Сызранью

Сегодня, 15:32

Старушка в сознании спокойно сидела на обочине, а ее голень как бахрома была распущена по ниточкам.

В пятницу около 20:00 у въезда в поселок Переволоки под Сызранью грузовик сбил пожилую женщину. В результате наезда автомобиль отрезал ногу 77-летней бабушке. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшей первую помощь, и доставила в Сызранскую центральную городскую больницу, спасти ногу не удалось.

Очевидцы трагедии сообщили, что после трагедии старушка сидела на обочине дороги. Пожилая женщина очень спокойно ожидала бригаду медиков, возможно, она находилась в шоковом состоянии. Ее нога выглядела как бахрома, распущенная по ниточкам. Автомобиль, который и стал виновником аварии, стоял рядом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем