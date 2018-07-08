Администрация детского лагеря осознанно отравила 20 детей

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Преступная халатность организаторов летнего отдыха уложила детей в больницу. В Удмуртии в оздоровительном лагере "Волна" открыли сезон, не имея заключения санитарно-эпидемиологической службы.

20 детям в возрасте от 8 до 15 лет, которых родители отправили на отдых в лагерь "Волна" в Ижевске, пришлось обратиться к медикам из-за плохого самочувствия. У детей были все признаки отравления: тошнота, рвота, кишечные колики. Об этом рассказал Андрей Осипов, представитель прокуратуры Октябрьского района Ижевска.

И.о. прокурора отметил, что администрация детского лагеря осознанно открыла сезон 2 июля без разрешения санэпидемстанции. Это нарушение выявили 5 июля при проведении проверки сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора. Составлен акт нарушений по пищеблоку, поваров отстранили от работы.

Вчера служащие Роспотребнадзора составили протокол о временном приостановлении деятельности лагеря, но руководитель "Волны" не принял предписание во внимание.

По словам помощника начальника СУ СК по Удмуртии Веры Филипповой, по факту отравления ведется доследственная проверка по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Сейчас следователи продолжают свою работу на территории лагеря. Они уже изъяли документацию, проводят опрос персонал.