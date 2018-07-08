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В Тюмени 3-летний ребенок выпал из окна 10-го этажа

Сегодня, 15:12

Малыш погиб, скорая помощь ехала на место ЧП почти час. Инцидент зафиксирован 8 июля на улице Гнаровской, полиция проводит следственную проверку.

Сегодня в Тюмени произошел трагический инцидент. 3-летний ребенок выпал из окна квартиры 10-го этажа, в результате малыш скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что диспетчер получил заявку в 13:55, а врачи прибыли на место ЧП в 14:43. Эта информация будет проверена сотрудниками правоохранительных органов.

В рамках следственных мероприятий полиция намерена выяснить, как ребенок смог забраться на окно и протолкнуть москитную сетку. Не секрет, что она не выдерживает минимального давления. Будет дана оценка поведения взрослых, под чьим присмотром находился малыш, они не усмотрели его, что может повлечь за собой уголовную ответственность. Трагедия шокировала всех местных жителей высотного дома.

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