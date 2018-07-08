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В Петербурге прохожий стрелял в машиниста метро

Сегодня, 14:30

Мужчину с места происшествия забрала «скорая».

В Петербурге минувшей ночью было неспокойно. Здесь в метро прохожий стрелял в машиниста. Инцидент произошёл на Гражданском проспекте. При каких обстоятельствах 32-летний мужчина получил ранение, выясняет полиция. Известно, что это произошло не в рабочее время. С места происшествия пострадавшего забрала бригада скорой медицинской помощи.

В медучреждение он поступил с проникающим ранением грудной клетки. Из тела мужчины врачи извлекли резиновую пулю от травматического пистолета. По неподтверждённым данным, личность стрелявшего уже установили. Полиция задержала подозреваемого, пистолет изъят и направлен на экспертное исследование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина стрелял из пистолета в журналистку с ребёнком на руках. Женщина получила незначительные телесные повреждения. Злоумышленника задержала полиция.

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