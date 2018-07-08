Применив перцовый баллончик, полицейский убил задержанного

Сегодня, 14:25

В британском городке Олдем наряд полиции прибыл по адресу вызова. Жители пожаловались на разбушевавшегося 30-летнего соседа. Чтобы утихомирить буяна, полиция применила перцовый газ.

После того, как хулиган притих, представители правопорядка погрузили его в полицейский автомобиль и повезли в участок. В отделении полицейские увидели, что задержанный не подает признаков жизни. Его экстренно отправили в ближайшую клинику, где врачи констатировали смерть дебошира. Доктора осмотрев труп, вынесли вердикт, что смерть наступила из-за применения перцового газа. Полицейские не могли поверить, что задержанного убила небольшая газовая доза. Возможно, у умершего была индивидуальная непереносимость некоторых компонентов смеси в баллончике. Пока идет расследование и проверки компонентов перцового газа, представители полиции оказывают помощь семье погибшего.