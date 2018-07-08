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В Наримановском районе охотничьи угодья залили фекалиями

Сегодня, 14:05

В июне слив жидких бытовых отходов в неположенном месте в районе деревни Морской зарегистрировал внештатный сотрудник инспекции региональной службы природопользования.

В минувшем месяце в Наримановском районе Астраханской области злоумышленники залили фекалиями охотничья угодья близ деревни Морской, в 500 метрах от дороги Астрахань - поселок Икряное. Факт данного нарушения зафиксировал инспектор региональной службы природопользования. На нарушителя, которым оказался водитель ассенизационной машины, составлен административный протокол по статье 8.33 КоАП РФ. За содеянное злоумышленник выплатит штраф в размере до 5 000 рублей.

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