VistaNews.ru


"Спасли жизнь женщине": Череповецкие спасатели отпугнули в лесу медведицу с медвежатами

Сегодня, 13:59

7 июля 31-летняя жительница деревни Дуброво Коротовского сельского поселения Череповецкого района пошла в близлежащий лес за морошкой.

Но морошка – вкусная ягода не только для людей. Медведи тоже не прочь полакомиться ею. Так и встретила женщина в лесу медведицу с медвежатами. Из всех вариантов встреч с медведями наткнуться на медведицу с детенышами – самый плохой. Разъяренной мамаше, которая бросается на защиту детей, не может противостоять никто.

В этом случае медведица повела себя еще более-менее лояльно: она перекрыла дорогу и не давала пройти. Видимо, человек стоял смирно и не вызывал раздражения животного. Бедная женщина как-то ухитрилась позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Приехавшие череповецкие спасатели помогли женщине: отпугнули животных сигнальными ракетами и доставили пострадавшую домой.

Можно себе представить, каково стоять в ожидании спасателей и все время ждать нападения медведицы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем