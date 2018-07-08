"Спасли жизнь женщине": Череповецкие спасатели отпугнули в лесу медведицу с медвежатами

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7 июля 31-летняя жительница деревни Дуброво Коротовского сельского поселения Череповецкого района пошла в близлежащий лес за морошкой.

Но морошка – вкусная ягода не только для людей. Медведи тоже не прочь полакомиться ею. Так и встретила женщина в лесу медведицу с медвежатами. Из всех вариантов встреч с медведями наткнуться на медведицу с детенышами – самый плохой. Разъяренной мамаше, которая бросается на защиту детей, не может противостоять никто.

В этом случае медведица повела себя еще более-менее лояльно: она перекрыла дорогу и не давала пройти. Видимо, человек стоял смирно и не вызывал раздражения животного. Бедная женщина как-то ухитрилась позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Приехавшие череповецкие спасатели помогли женщине: отпугнули животных сигнальными ракетами и доставили пострадавшую домой.

Можно себе представить, каково стоять в ожидании спасателей и все время ждать нападения медведицы.