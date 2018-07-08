Боевик «АТО», объявивший голодовку, умер в больнице

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Из-за отсутствия денег врачи отказались лечить участника антитеррористической операции Владимира Близнюка. Одиннадцать дней назад в качестве протеста он отказался принимать пищу.

Информация поступила от его дочери Ирины Близнюк. Она написала: «Папа сегодня умер в 4 утра! Дату и место похорон сообщу позже». Боевик «АТО» умер в больнице. Полторы недели назад он объявил голодовку из-за ненадлежащего медицинского обслуживания.

Находясь в хирургическом отделении 11-й горбольницы Кривого Рога, он получал все предписанные врачами препараты и сопутствующие материалы. Но когда его привезли в 16-ю горбольницу, он получил для прохождения лечения 20 шприцев, 3 системы капельниц и внушительный список лекарств, которые он должен купить сам. Близнюк, будучи пенсионером, не смог найти деньги на покупку лекарств, и объявил голодовку, чтобы привлечь к своей проблеме внимание врачей и общественности.

Через два дня боевик, объявивший голодовку, получил необходимые медпрепараты от благотворительного фонда.