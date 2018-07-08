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«Защитник Отечества»: В Железногорске офицер избил женщину с сыном

Сегодня, 12:06

Причиной конфликта стало парковочное место. Это «стоило» того, чтобы возникла массовая драка, частично попавшая на видеорегистратор.

В Железногорске офицер избил пожилую женщину вместе с её сыном. «Защитник Отечества» разошёлся так, что у женщины – трещина в черепе, а у сына – сотрясение мозга.

Женщина с сыном сидели в своём автомобиле на парковке в Железногорске и мирно разговаривали. При этом, мать открыла двери авто и свесила ноги на землю.

В этот момент подъехал чёрный Lexus. Из него вышел мужчина. На нём была форма капитана ВС России. Его сопровождали супруга, дети и кошка.

Супруга стала с использованием нецензурной лексики орать, что женщина с сыном припарковались неправильно. Офицер стал, как и «подобает защитнику Отечества», действовать более решительно.

Для начала он схватился за дверцу автомобиля и стал ею наносить удары по ногам женщины. Когда её сын кинулся на помощь матери, офицер ударил его в висок.

Затем такая же судьба была уготовлена и пожилой женщине. Та тоже получила сильный удар в голову и завалилась в салон.

Однако, она пыталась сопротивляться, кинув «чеплашками от пищевого термоса» в буяна. От него те отлетели в бровь его жене.

После этого мать с сыном заперлись в машине. Офицер продолжал буйствовать, пытаясь выбить её стёкла и угрожая убийством в случае огласки.

Однако, пострадавшие решились написать заявление правоохранителям, а те переправят его в военную прокуратуру.

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